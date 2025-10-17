Emergenza epidemia il Giappone chiude 100 scuole per l’influenza | il ceppo H3N2 arriva dall’Australia e minaccia anche noi

Il Giappone ha dichiarato ufficialmente un’ epidemia di influenza a livello nazionale, un annuncio che ha acceso i riflettori su un fenomeno epidemiologico anomalo e preoccupante. Al 10 ottobre 2025, le autorità sanitarie giapponesi avevano registrato oltre seimila casi confermati di influenza, un numero insolito per questo periodo dell’anno che ha portato alla chiusura di più di cento scuole in tutto il Paese. La stagione influenzale in Giappone inizia tradizionalmente tra fine novembre e inizio dicembre, ma quest’anno il virus ha cominciato a circolare con forza già a settembre, raggiungendo livelli epidemici con un anticipo di cinque settimane rispetto alla norma. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Emergenza epidemia, il Giappone chiude 100 scuole per l’influenza: il ceppo H3N2 arriva dall’Australia e minaccia anche noi

