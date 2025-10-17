Emanuele Ranucci il figlio di Sigfrido | Vivo da sempre col timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l’ultima

“Vivo da sempre con il pensiero, il timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l'ultima”. Così Emanuele Ranucci, il figlio di Sigfrido, scriveva il 14 gennaio 2025 in un post pubblicato su Facebook in risposta ad Andrea Marcenaro, che nella rubrica “Andrea’s version” sul Foglio definiva il giornalista “multipremiato per l’imbattibile frequenza con cui da decenni mette quintalate di merda nel ventilatore”. Dieci mesi dopo un ordigno ha fatto saltare in aria l’auto del giornalista e conduttore di Report, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa. L'attentato è stato compiuto intorno alle 22 di giovedì 16 ottobre a Campo Ascolano, fra Roma e Pomezia, zona sud della Capitale: “Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, potevano ammazzarla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emanuele Ranucci, il figlio di Sigfrido: “Vivo da sempre col timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l’ultima”

