Emanuela Scuderi la prima donna al comando di un reparto dell’Esercito Italiano

Per la prima volta, una donna assume il comando di un reparto dell’Esercito Italiano in Sicilia: il Tenente Colonnello Emanuela Alessandra Scuderi guida del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”. Il reparto “Aosta”, già noto in passato per il suo ruolo strategico all’interno della Brigata corazzata, ha un’importanza logistica e di supporto decisiva per le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Emanuela Scuderi, la prima donna al comando di un reparto dell’Esercito Italiano

Argomenti simili trattati di recente

Quello che state ascoltando un audio esclusivo di Benedetta Scuderi, europarlamentare che è stata detenuta in Israele insieme agli altri membri della Global Sumud Flotilla. Il Parlamento europeo si rifiuta di discutere delle violazioni del diritto internazionale d - facebook.com Vai su Facebook

Emanuela sparita da giorni, trovata morta tra i cespugli - Non si avevano sue notizie da una settimana poi ieri sera Emanuela Ruggeri è stata trovata senza vita tra le sterpaglie a ridosso di via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano a Roma. Come scrive ansa.it

Emanuela Ruggeri trovata morta a Roma, la mamma: «Lei non guidava, qualcuno l'ha portata lì». L'ultimo messaggio e la relazione finita - Era lunedì sera quando la giovane è uscita dalla sua abitazione dicendo alla madre che sarebbe andata a cena fuori con un'amica. Segnala leggo.it