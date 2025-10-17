Emanuela Scuderi la prima donna al comando di un reparto dell’Esercito Italiano

Per la prima volta, una donna assume il comando di un reparto dellEsercito Italiano in Sicilia: il Tenente Colonnello Emanuela Alessandra Scuderi guida del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”.  Il reparto “Aosta”, già noto in passato per il suo ruolo strategico all’interno della Brigata corazzata, ha un’importanza logistica e di supporto decisiva per le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

