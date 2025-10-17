Elodie pranzo a Milano col look sportivo… costosissimo
Tra impegni musicali, set cinematografici e campagne pubblicitarie di brand prestigiosi, la vita di Elodie è un turbinio di appuntamenti e progetti. Eppure, anche le star più richieste hanno bisogno di momenti di normalità. Ed è proprio quello che i paparazzi hanno immortalato in una giornata di ottobre a Milano. L’artista si è concessa un pranzo con un’amica, lontana dai riflettori, in una dimensione più intima. E’ casual anche l’outfit: è bene però non farsi ingannare semplicità perché la mise della cantante è costosissima. Un giorno di ottobre a Milano. L’arrivo di Elodie Elodie arriva in auto al LuBar, rinomato locale milanese. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
