elezioni regionali per candida carlo mele in irpinia

17 ott 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto La lista PER, che correrà alle elezioni regionali del 23-24 novembre in Campania a sostegno del candidato governatore Nicola Campanile, candida nella provincia di Avellino Carlo Mele, noto in tutto il territorio irpino per la sua dedizione ai poveri, ai fragili e ai detenuti. Mele, 69 anni, sposato con un figlio, dal 1988 è impegnato come coordinatore e responsabile di progetto nei servizi promossi dalla Caritas nella diocesi di Avellino e come volontario nel carcere di Bellizzi Irpino. Dal 2014 al 2024 ha ricoperto la carica di direttore della Caritas diocesana di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

