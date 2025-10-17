Elezioni regionali in Campania pochi giorni per la chiusura delle liste | i nomi dei candidati

Vanno delineandosi le liste per le prossime elezioni regionali. La prossima settimana saranno chiuse e presentate e in questi giorni diversi hanno annunciato la loro candidatura. Tra questi ieri il Movimento 5 stelle ha annunciato i suoi candidati.

