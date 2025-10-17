Elezioni regionali in Campania Laura Nargi annuncia la sua candidatura

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mi candido per Avellino. Una candidatura di servizio, per la mia città e per l’Irpinia.Perché Avellino deve tornare ad essere il cuore, la guida, la madre di questa terra.Mi candido per dare voce alle persone, ai problemi che conosco bene, alle energie che vogliono costruire.Per Avellino e per la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elezioni regionali campania lauraListe e candidati alle regionali in Campania, Piero de Luca: «Forti, competitive e radicate» - «Stiamo lavorando con tutti i gruppi dirigenti, nazionali e regionali per comporre le liste quanto più forti, competitive e radicate possibili. ilmattino.it scrive

Regionali Campania, Sud chiama Nord ancora nel centrodestra: “con Cirielli per cambiare davvero” - E’ quanto ha affermato Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, ch annuncia ufficialmen ... Da strettoweb.com

elezioni regionali campania lauraRegionali Campania, i vescovi: «Si vada a votare per costruire una terra più giusta e libera» - È questo il cuore del messaggio che i vescovi della Campania affidano ai cittadini in vista delle prossime elezioni regionali. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Campania Laura