Elezioni regionali col brivido Guidi ’attende’ il ricorso di Bundu | Siamo sereni lunedì a Firenze

di Alfredo Marchetti Si prospetta un inizio con brivido per la nostra provincia: i tre consiglieri regionali potrebbero scendere a due se il ricorso presentato da Antonella Bundu, candidata a governatore della regione Toscana andasse in porto. I voti per la singola candidata hanno sforato il 5 per cento, la lista no, ma la candidata ha deciso di fare istanza, dando una scossa alla politica locale, che adesso attende. In consiglio regionale potrebbero quindi andare mister 11mila preferenze, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Pontremoli, Jacopo Maria Ferri (8940 preferenze con Forza Italia), con lo stop invece per il consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia Marco Guidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali... col brivido. Guidi ’attende’ il ricorso di Bundu: "Siamo sereni, lunedì a Firenze"

