Elezioni perse per due voti il Tar riapre la partita | disposta l' apertura dell' istruttoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, a seguito del ricorso presentato dalla lista civica ‘Lesina Futura’ nel giugno 2025, ha disposto l’apertura di un’istruttoria volta a verificare la regolarità delle operazioni elettorali relative alle consultazioni comunali del 25 e 26 maggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

