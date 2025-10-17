Elezioni perse per due voti il Tar riapre la partita | disposta l' apertura dell' istruttoria

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, a seguito del ricorso presentato dalla lista civica ‘Lesina Futura’ nel giugno 2025, ha disposto l’apertura di un’istruttoria volta a verificare la regolarità delle operazioni elettorali relative alle consultazioni comunali del 25 e 26 maggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

