elezioni per il rinnovo del direttivo di orgoglio amaranto come candidarsi e come votare

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Dopo l'assemblea di fine mandato che si è tenuta nei giorni scorsi, Orgoglio Amaranto va verso il rinnovo del direttivo e indice nuove elezioni per la giornata di sabato 8 novembre. Per l'occasione la sede del comitato all'interno della Curva Sud Lauro Minghelli sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 18 per permettere, a tutti i soci in regola con il tesseramento dell'anno solare in corso, di poter venire ad esprimere le proprie preferenze rispetto alla lista dei candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

