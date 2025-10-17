Elezioni a Roma a destra si fa largo Malagò come anti-Gualtieri | Ci penso dopo marzo 2026

Giovanni Malagò rompe il silenzio su una possibile candidatura a Roma. Lo fa a “Un giorno da pecora”, su Radio 1, rispondendo a una specifica domanda: “Io candidato per il centrodestra? Non lo sapevo. Mi piacerebbe? Ho chiesto di aspettare”. Giovanni Malagò candidato a RomaL'ex numero uno del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

ROMA (ITALPRESS) – Aperte le urne alle ore 7:00 per le elezioni del Presidente della Regione Calabria. Si vota fino alle alle 15 di domani, 6 ottobre. Sono chiamati al voto 1.888.368 elettori nelle 2.406 sezioni nelle cinque province. Sono tre i can #InCalabri - facebook.com Vai su Facebook

Le elezioni in Camerun bloccano l'Esquilino, tensioni per il voto e interviene la polizia https://ift.tt/OdtwGNB - X Vai su X

Elezioni in Toscana, Enrico Rossi: «Governatori mai decisi da Roma. Il cambio andava preparato mesi fa, con rispetto umano e istituzionale» - «Al di là del giudizio che si può dare dell’operato di Giani, io credo onestamente che sia politicamente un po’ folle che il centrosinistra punti su un altro candidato a due- Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Elezioni, colpo di mano in Senato: la destra abolisce il voto disgiunto alle comunali - Non solo i ballottaggi per evitare di favorire il centrosinistra in vista del voto nelle grandi città (Roma, Milano e Torino) del 2026. Scrive ilfattoquotidiano.it

Candidarsi e svignarsela. Il nuovo gioco di destra e sinistra: chi perde, fugge - Addio a Marche e Calabria di Ricci e Tridico: sconfitti, tornano nell’Europarlamento. huffingtonpost.it scrive