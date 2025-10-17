Elettra Storm release party in acustico per il nuovo album
Venerdì 24 ottobre, alle ore 18.30, alla Casa della Musica – Scuola 55 di Via dei Capitelli 3 a Trieste sono in programma la presentazione del nuovo album “Evertale”, il live acustico con i brani del nuovo lavoro assieme ad una selezione di quelli del precedente ed il Meet & Greet con gli Elettra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
