Elena 59 anni laureata | Vivo in strada con 300 euro al mese Lo zaino come cuscino di notte mi rubano tutto
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Cinquantanove anni, una pensione di 346 euro al mese. Niente casa e vita per strada. Un compagno con il quale divide il poco che hanno. Rapporti sfilacciati con la famiglia. Guarda il calendario per sapere quando mangiare e quando fare la doccia: la mensa Caritas chiude la mattina del sabato e riapre il lunedì. La Fraternità Federico Bindi apre le mattine di martedì e mercoledì e il pomeriggio di giovedì: colazione e doccia solo in questi giorni. La vita di Elena non è stata solo disperazione. Figlia di buona famiglia, ha alle spalle una laurea in pedagogia, un matrimonio durato 6 anni e senza figli, una serie di piccoli e sottopagati lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Elena Barbieri lo aveva aperto nel 2016, tre anni dopo aver portato a Formigine le casette di legno come little free library: «Con le nostre iniziative solidali abbiamo sostenuto diversi progetti per la comunità, ma l’interesse ora è calato e pochi libri vengono pres - facebook.com Vai su Facebook
Due anni fa l’attacco dei terroristi di Hamas contro civili israeliani. Ricordiamo le vittime, le persone rapite, i loro cari. La memoria di quella giornata non può essere oggetto di divisione o di polemica. È il tempo della consapevolezza di quanto è fragile la pace - X Vai su X
Maria Elena Corò, prof di educazione fisica del liceo Berto stroncata dalla malattia a 59 anni. «Tra le prime ad abbracciare lo spirito della Reyer School Cup» - Se n'è andata l'amata professoressa Maria Elena Corò, docente di educazione fisica 59enne del ... ilgazzettino.it scrive