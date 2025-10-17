Arezzo, 17 ottobre 2025 – Cinquantanove anni, una pensione di 346 euro al mese. Niente casa e vita per strada. Un compagno con il quale divide il poco che hanno. Rapporti sfilacciati con la famiglia. Guarda il calendario per sapere quando mangiare e quando fare la doccia: la mensa Caritas chiude la mattina del sabato e riapre il lunedì. La Fraternità Federico Bindi apre le mattine di martedì e mercoledì e il pomeriggio di giovedì: colazione e doccia solo in questi giorni. La vita di Elena non è stata solo disperazione. Figlia di buona famiglia, ha alle spalle una laurea in pedagogia, un matrimonio durato 6 anni e senza figli, una serie di piccoli e sottopagati lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elena, 59 anni, laureata: “Vivo in strada con 300 euro al mese. Lo zaino come cuscino, di notte mi rubano tutto”