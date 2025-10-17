Elda Alvignini | Inutilmentefiga e orgogliosamente libera Ritratto d’autrice tra ironia femminismo romantico e sopravvivenza
C’è un nome che il computer segnala come errore e una bambina che, a scuola, si sentiva “sbagliata”. Da lì parte Elda Alvignini—attrice di teatro, cinema e tv—per il suo esordio narrativo con Inutilmentefiga: un romanzo di auto-fiction che ribalta etichette e stereotipi con la lama gentile dell’ironia. «È un titolo che parla di identità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
