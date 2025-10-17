EduFestival il festival dell’educazione 0-6 anni

Nasce EduFestival, il Festival dell'Educazione 0-6 della città di Roma. La prima edizione si terrà presso l'Università La Sapienza, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre.L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Scuola, formazione e lavoro e dalla Sapienza, è pensata come uno spazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it