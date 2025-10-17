Educazione sessuale vietata alle medie? L’Ordine degli Psicologi scrive al governo | Pericoloso così i giovani si formano su materiali diseducativi
Dopo l’approvazione dell’ emendamento della Lega al Ddl Valditara che vieta l’educazione sessuale alle scuole medie, la presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino, ha scritto una lettera al governo. «Vietare, seppure idealmente a tutela dei minori, l’educazione sessuale, affettiva o etica nelle scuole può costituire un pericoloso ostacolo allo sviluppo sessuale, affettivo e relazionale di bambine, bambini e adolescenti», si legge nella missiva rivolta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, e ai componenti della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Open.online
