Educazione sessuale vietata alle medie Gino Cecchettin | Bisogna parlarne prima che diventi cronaca Al liceo è troppo tardi

«Se vogliamo combattere la violenza, dobbiamo avere il coraggio di parlare di affettività prima che diventi cronaca ». L’approvazione dell’emendamento al Ddl Valditara, che ha vietato l’educazione sessuale anche nella scuola media, è stata una delusione per Gino Cecchettin. Per il padre di Giulia, massacrata nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, aiutare i ragazzi ad approcciare quell’ambito della vita è fondamentale: «È una questione di prevenzione e di civiltà. I ragazzi non chiedono lezioni di morale, ma strumenti per capire se stessi e gli altri. Un passo indietro grave e culturalmente pericoloso». 🔗 Leggi su Open.online