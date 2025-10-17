Educazione sessuale esclusa dalle scuole medie | l’appello di Gino Cecchettin
«Parlare di affettività è una forma di prevenzione e civiltà». In un'intervista rilasciata a La Stampa, Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha espresso profonda delusione per l'approvazione dell'emendamento al Ddl Valditara, che vieta l'educazione sessuale anche nelle scuole medie. Secondo Cecchettin, impedire ai ragazzi di affrontare temi legati all'affettività e al rispetto reciproco è un passo indietro grave e culturalmente pericoloso: «Se vogliamo combattere la violenza, dobbiamo avere il coraggio di parlare di affettività prima che diventi cronaca.
