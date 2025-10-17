Educazione sessuale a scuola cancellata? Ce ne faremo carico noi

E' polemica sull'emendamento, proposto dalla Lega e approvato in Commissione Cultura della Camera dei Deputati, al disegno di legge sul "consenso informato" presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La proposta estende il divieto di affrontare tematiche sessuali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sull’educazione sessuale nelle scuole ho qualche dubbio. Ma soprattutto molte domande… - X Vai su X

Il pedagogista: «L'idea che l'educazione, e in particolare l'educazione sessuale, porti necessariamente verso i temi Lgbtq+ è quantomeno grottesca e finisce col creare una situazione che definirei imbarazzante» - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, educazione sessuale vietata alle medie: fa discutere l'emendamento della Lega - Non è mai stato inserito nei programmi didattici e ora un emendamento della Lega ne vieta espressament ... Segnala tg.la7.it

Stop all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole: il M5S critica il divieto come un passo indietro - Roma, 16 ottobre – La decisione della maggioranza in commissione Cultura alla Camera di vietare l’insegnamento di tematiche legate alla sessualità e all’affettività nelle scuole primarie e secondarie ... Si legge su informazionescuola.it

L'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola è fondamentale - L’educazione alla sessualità e affettività serve ad educare al rispetto, diffondere una cultura del consenso, agendo precocemente sugli ste ... Riporta savethechildren.it