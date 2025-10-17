Educazione civica i progetti di Senato e Camera per il 2025 26 sulla Costituzione CIRCOLARE

Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Ministero dell'Istruzione e del Merito confermano anche quest’anno il loro impegno nel trasmettere agli studenti i principali valori della Costituzione italiana e nell’arricchire l’Educazione civica. L'articolo Educazione civica, i progetti di Senato e Camera per il 202526 sulla Costituzione. CIRCOLARE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

