Edoardo Accenti HPE | Automazione AI e cybersecurity per una PA più efficiente e sicura

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, Edoardo Accenti, country manager di HPE Networking, spiega come automazione, intelligenza artificiale e cybersecurity possano rendere la pubblica amministrazione più efficiente, sicura e accessibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

