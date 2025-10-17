Edito il carteggio tra Ragghianti e Zevi a cura di Lorenzo Mingardi

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato pubblicato dalla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS, il terzo volume della collana dedicata agli epistolari di Carlo Ludovico Ragghianti con le più eminenti personalità con cui fu in stretto contatto. Dopo le prime due uscite, che hanno hanno scandagliato la corrispondenza con due uomini politici di orientamenti alquanto diversi fra loro, ossia il democristiano Amintore Fanfani e il repubblicano – ma di origine azionista – Ugo La Malfa, la nuova pubblicazione è dedicata all’epistolario intercorso fra Carlo Ludovico Ragghianti e Bruno Zevi (Roma, 1918-2000, insieme nella foto) grande architetto e studioso, nonché deputato del Partito Radicale dal 1987 al 1992. 🔗 Leggi su Lanazione.it

edito il carteggio tra ragghianti e zevi a cura di lorenzo mingardi

© Lanazione.it - Edito il carteggio tra Ragghianti e Zevi, a cura di Lorenzo Mingardi

Leggi anche questi approfondimenti

edito carteggio ragghianti zeviStoria, architettura e politica del XX secolo nell’epistolario tra Ragghianti e Zevi - La Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti – Ets ha recentemente pubblicato il terzo volume della collana dedicata agli epistolari di Carlo Ludovico Ragghianti con le più ... Scrive luccaindiretta.it

Edito il carteggio tra Ragghianti e La Malfa, a cura di Elisa Bassetti - Il secondo volume della collana dedicata agli epistolari di Carlo Ludovico Ragghianti con Ugo La Malfa, importante politico italiano della Prima Repubblica, consente di ripercorrere la storia italiana ... lanazione.it scrive

Pubblicati carteggi di Amintore Fanfani con Ragghianti - Pubblicati dalla Fondazione Ragghianti di Lucca i carteggi di Carlo Ludovico Ragghianti (1910- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Edito Carteggio Ragghianti Zevi