E’ stato pubblicato dalla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS, il terzo volume della collana dedicata agli epistolari di Carlo Ludovico Ragghianti con le più eminenti personalità con cui fu in stretto contatto. Dopo le prime due uscite, che hanno hanno scandagliato la corrispondenza con due uomini politici di orientamenti alquanto diversi fra loro, ossia il democristiano Amintore Fanfani e il repubblicano – ma di origine azionista – Ugo La Malfa, la nuova pubblicazione è dedicata all’epistolario intercorso fra Carlo Ludovico Ragghianti e Bruno Zevi (Roma, 1918-2000, insieme nella foto) grande architetto e studioso, nonché deputato del Partito Radicale dal 1987 al 1992. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edito il carteggio tra Ragghianti e Zevi, a cura di Lorenzo Mingardi