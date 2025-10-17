Edifici comunali tutelati appalto da 200mila euro per la manutenzione
La sistemazione delle coperture e dei pluviali di Palazzo dei Musei, la sostituzione della scala interna del bar del Teatro Storchi, il ripristino di crepe e la sostituzione di pezzi di ricambio del Teatro Drama in viale Buon Pastore, ma anche la manutenzione straordinaria delle colonne del Novi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
INFO 1016: INIZIATI QUEST’OGGI I LAVORI DI EFFICIENTEMENTO ENERGETICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI, TRA I QUALI LA SCUOLA MATERNA NEL QUARTIERE MARTELLETTO. CONTRIBUTO OTTENUTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNA - facebook.com Vai su Facebook
Spaccio negli edifici comunali occupati: coppia arrestata a Sant’Antioco - X Vai su X
Villini tutelati, edifici fatiscenti verso il restyling. Così cambia la Carta della Qualità di Roma - A inizio ottobre l'assessorato all'Urbanistica presenterà l'aggiornamento del documento che riguarda edifici da ristrutturare ma anche da non toccare. romatoday.it scrive
Porto Torres, amianto negli edifici comunali: affidato il servizio di censimento - L’amministrazione comunale ha affidato alla ditta locale Nuova Sismet srl l’appalto, pari a 5. Scrive unionesarda.it
Da gennaio i cantieri per gli edifici comunali Via alla gara d’appalto - C'è già fermento all'intero del Movimento Civico di centrodestra “L'Italia del rispetto”' guidato da Fabio Aquilini, in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel 2025 o 2026 a Voghera. Da laprovinciapavese.gelocal.it