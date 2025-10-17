Ari Aster porta sullo schermo un'America in conflitto nel suo nuovo film, Eddington, nei cinema da oggi, venerdì 17 ottobre con I Wonder Pictures Ari Aster non è un regista che passa inosservato. Così come non passerà inosservata la sua nuova fatica, l'enigmatico Eddington, nei cinema da oggi, venerdì 17 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con WISE Pictures. Crocevia di generi, sospeso tra western, thriller e commedia nera, Eddington segna una nuova collaborazione tra Aster e Joaquin Phoenix dopo il recente Beau ha paura. Ambientato nella cittadina di Eddington, New Mexico, nel maggio 2020, in piena pandemia, il film racconta lo scontro tra lo sceriffo e il sindaco locale, interpretato da Pedro Pascal, con cui è in corso una faida da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eddington: il film di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal da oggi al cinema