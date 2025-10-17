Eddington | il Covid i guru il complottismo Il caos noioso di Ari Aster
Ari Aster, ma che succede? Voce sorprendente e anticonvenzionale della nuova generazione di cineasti, innovatore del genere horror, il trentanovenne di Santa Fe inciampa ancora. Eddington (dal 17 ottobre al cinema), che ha segnato il suo ingresso nell’Olimpo di Cannes, lascia affaticati e annoiati. Dalla pandemia al complottismo, dalla supremazia bianca all’imperversare dei social, tante le tematiche affrontate, spesso in maniera sregolata. Tanto caos, tanta noia. Non basta un super cast. Eppure il cast di Eddington è quello delle grandi occasioni. Ari Aster assolda nuovamente Joaquin Phoenix, dopo averlo voluto in Beau ha paura (2023), il suo primo sbandamento dopo il successo di Hereditary – Le radici del male e Midsommar – Il villaggio dei dannati, horror raffinati e originali. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ari Aster con Eddington affonda le mani nell'America divisa, tra mascherine anti-Covid e slogan politici, identificando una società schiava delle paranoie. Solita arguzia, ma forse meno lucida. In sala. - facebook.com Vai su Facebook
Eddington: il Covid, i guru, il complottismo. Il caos noioso di Ari Aster - Voce originale della nuova generazione di cineasti, il trentanovenne di Santa Fe inciampa ancora. Lo riporta panorama.it
Eddington: microcosmo americano, il nuovo film di Ari Aster è ora al cinema - Presentato in concorso a Cannes, in anteprima nazionale alla Festa del cinema di Roma, Eddington, l'atteso nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal debutta nei cinema italiani oggi, ... Segnala comingsoon.it
“Eddington”, confusione e grandi trovate in un film sull’America di oggi - Nelle sale escono due titoli molto attesi come l’ultimo lungometraggio di Ari Aster e “After the Hunt” di Luca Guadagnino ... Scrive ilsole24ore.com