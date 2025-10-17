Ecstasy mdma ed lsd dalle Valli del Natisone verso la Slovenia

Traffico di sostanze stupefacenti. È l'ipotesi di reato di cui dovrà rispondere un 45enne della Repubblica Ceca, bloccato nei giorni scorsi al valico di Stupizza – in comune di Pulfero – dalla Guardia di finanza.L'operazioneI militari hanno sottoposto a controllo una vettura con targa estera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

