Nel 2023 l’ economia sommersa in Italia non accenna a fermarsi. Secondo l’ ISTAT, il valore complessivo dell’ economia non osservata raggiunge i 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del Pil, in aumento di 15,1 miliardi rispetto al 2022, con un incremento del 7,5%. La crescita riguarda sia il sommerso legale sia le attività illegali, un fenomeno che mette in luce l’ampiezza delle economie parallele nel Paese. Lavoro irregolare e sotto-dichiarazione. Il cuore del fenomeno resta il lavoro irregolare: le unità impiegate in maniera non regolare superano 3 milioni e 132 mila, in crescita di oltre 145 mila unità rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Economia sommersa in Italia: nel 2023 vale 217,5 miliardi, pari al 10,2% del Pil

