Economia sommersa e illegale Vale oltre 200 miliardi

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’economia sommersa e illegale nel nostro Paese ha un valore di 217,5 miliardi di euro. Lo denuncia l’Istat. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

economia sommersa illegale valeIn Italia l’economia sommersa e illegale vale 217,5 miliardi, pari al 10,2% del pil - Nel 2023 sono 3 milioni e 132mila le unità di lavoro a tempo pieno (Ula) in condizione di non regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (circa 2 milioni e 274mila unità). Segnala milanofinanza.it

economia sommersa illegale valeCresce l'economia sommersa e illegale +15,1 miliardi nel 2023 - Aumentano i lavoratori irregolari, sono 3,132 milioni (ANSA) ... Da ansa.it

economia sommersa illegale valeIstat: rilevata una crescita dell’economia sommersa - L'economia sommersa e illegale in Italia ha superato i 217 miliardi di euro, registrando un incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente ... Come scrive interris.it

