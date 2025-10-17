Economia sommersa e illegale Vale oltre 200 miliardi

L’economia sommersa e illegale nel nostro Paese ha un valore di 217,5 miliardi di euro. Lo denuncia l’Istat. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Economia sommersa e illegale. Vale oltre 200 miliardi

