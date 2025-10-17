Ecocardiografo donato all’ospedale | consente esami rapidi e completi

Un nuovo ecocardiografo portatile è stato donato ieri al reparto di Cardiologia dell’ Ospedale Maggiore di Lodi dall’azienda lodigiana “ L’Erbolario “ con il contributo dei giovani del Rotaract Club di Lodi. Compatto e leggero, consentirà di effettuare esami ecografi cardiaci rapidi e completi direttamente al letto dei pazienti, fornendo così un supporto notevole a medici e infermieri del reparto. La sua tecnologia, che impiega gli ultrasuoni, consente di valutare l’anatomia e le dimensioni delle camere cardiache e delle valvole, ma anche il flusso sanguigno del paziente, le anomalie e i danni post infarti del muscolo cardiaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecocardiografo donato all’ospedale: consente esami rapidi e completi

