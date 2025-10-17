ROMA – È uscito “Echo react” di JSAX, un incontro tra il calore organico del sax e l’energia pulsante dell’elettronica. Il brano nasce come un dialogo: il sax soffia la sua voce, vibrante e istintiva, e la base elettronica risponde con beat incalzanti, loop e riverberi che ne amplificano le emozioni. L’eco e la reazione diventano il filo conduttore, due forze che si riflettono e si trasformano, come una conversazione tra uomo e macchina, dove il sax parla e la macchina risponde. “Echo react” vibra di energia cinetica, catturando l’ascoltatore in un flusso sonoro dove ogni nota sembra nascere dal respiro e dissolversi nel movimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Echo react”, il nuovo singolo di JSAX