Ecco perché scioperiamo alla Fenice la politica non c' entra nulla

Veneziatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è il giorno dello sciopero del Teatro La Fenice. Uno sciopero, in occasione della “prima” del Wozzeck, di cui sta parlando tutta Italia, date le motivazioni: la richiesta di revoca della nomina a direttrice musicale del teatro di Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra 35enne vicina a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Silvia Massarelli: “Venezi alla Fenice è una scelta politica, che umilia la musica” - “Ho taciuto per anni, ma di fronte alla nomina di Beatrice Venezi, così politica e svilente per la musica italiana, non posso più tacere”. Si legge su ilfattoquotidiano.it

La Fenice a Venezi: scelta politica che però potrebbe essere un buon affare - Beatrice Venezi diventerà direttrice musicale della Fenice (d’accordo, lo sappiamo che vuol essere chiamata direttore, ma l’italiano ha delle regole che valgono sia per la sinistra che per la destra, ... Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Scioperiamo Fenice Politica