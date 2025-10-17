Ecco perché i Comuni alimentano la speculazione edilizia | saccheggiamo il territorio per tenere in piedi i bilanci

“Mai come ora, con Giorgia Meloni a palazzo Chigi, i Comuni sono allo stremo e alimentano l’edilizie e la speculazione per garantirsi qualche entrata in più”. Luigi Tassoni da 46 anni (quasi filati) è sindaco di Alonte, 1.500 anime in provincia di Vicenza. Secondo lui il caso Milano non è un capriccio del destino. La speculazione immobiliare, con i prezzi delle case alle stelle irraggiungibili perfino per il ceto medio, sono il frutto di ragioni strutturali. “I comuni sono incentivati alla speculazione edilizia, soprattutto dalla scarsità delle risorse”, dice Tassoni. Sindaco, perché il cemento e gli affari immobiliari portano soldi in cassa ai Comuni? I bilanci degli enti locali si reggono in piedi quasi esclusivamente grazie all’Imu, l’imposta municipale unica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

