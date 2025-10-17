Ecco Naia il gatto dai piedi neri in cattività più vecchio del mondo

Naia è una femmina di gatto dai piedi neri che ha compiuto 18 anni, 6 mesi e 5 giorni, diventando l'individuo che vive in cattività più anziano al mondo. Questi animali sono inseriti nella lista rossa dell'IUCN come specie "vulnerabile" e in natura si contano meno di 10 mila esemplari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Salotto di Bea. Yann Tiersen · La redécouverte. I nonni custodiscono ricordi e seminano sorrisi… Buona Festa dei Nonni! "Il Nonnario" di Lorenzo Naia, edito da Verbavolant edizioni, ci ricorda che ogni nonno è unico e speciale! - facebook.com Vai su Facebook

Ecco Naia, il gatto dai piedi neri in cattività più vecchio del mondo - Naia è una femmina di gatto dai piedi neri che ha compiuto 18 anni, 6 mesi e 5 giorni, diventando l'individuo che vive in cattività più anziano al mondo ... fanpage.it scrive

Chi è il gatto dai piedi neri, il felino più “letale” del mondo - Il gatto dai piedi neri è il più piccolo felino selvatico, ma nonostante ciò è un predatore abilissimo. Da fanpage.it

Gatto dai piedi neri: il felino che uccide di più è piccolo piccolo… - ROMA – E’ lungo mezzo metro e pesa tre chili ma la reputazione di felino più letale del pianeta non è per nulla usurpata: il micetto che risponde al nome di Felis negripes (gatto dai piedi neri) è un ... Da blitzquotidiano.it