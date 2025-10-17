La scienza in ogni angolo della città, per far capire che siamo immersi in un mondo complesso ma perfetto, bellissimo, pieno di magia e di suggestioni. Torna a Fermo a nona edizione di FermHAmente, Festival della Scienza, promosso dal Comune di Fermo con l’assessorato alla Cultura, con il coordinamento di Labilia e la direzione scientifica di Andrea Capozucca. Un progetto che vanta uno dei format più innovativi nell’ambito della divulgazione scientifica in Italia, ormai riconosciuto come un appuntamento di riferimento per la qualità del programma, l’originalità dell’organizzazione, con eventi diffusi in decine di prestigiose locations all’interno del centro storico di Fermo, e l’entusiastica partecipazione di ospiti di fama nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il festival della scienza: "La tecnologia sta trasformando il mondo in modo imprevedibile"