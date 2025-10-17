Ecco come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Sarà una serata speciale quella che il 6 febbraio 2026 darà il via ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A meno di quattro mesi dal via è stato svelato il concept di ciò che vedremo a San Siro, ma non solo lì. Perché tutti parlano di «armonia». Sarà un racconto di bellezza, creatività e identità tutta italiana quello che verrà presentato a oltre due miliardi di persone nel mondo, un viaggio nella storia del nostro Paese, un omaggio all’Italia e ai suoi valori, dove «armonia» sarà il filo conduttore di una narrazione che intreccia fantasia e bellezza, Leonardo e i grandi inventori, Cristoforo Colombo, il design e il gusto italiano, la musica, l'arte e l’eleganza (con un momento speciale dedicato a Giorgio Armani ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

