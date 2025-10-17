Ecco come la stretta cinese cambierà la geografia delle terre rare Report Bruegel
Potrà sembrare assurdo, ma nella nuova guerra commerciale tra Occidente e Cina, formato terre rare però, c’è una buona notizia. Che avrà un costo. E cioè che l’irrigidimento della Cina, piuttosto improvviso, nelle esportazioni di minerali critici essenziali per l’industria della Difesa e per la tecnologia a essa connessa, potrà avere l’effetto di emancipare le grandi economie occidentali dal Dragone. In gergo si dice disaccoppiamento e per la verità negli Stati Uniti sta già avvenendo a suon di accordi con Paesi terzi ma ricchi di terre rare. Certo, Pechino rimane sempre padrona del 70% delle miniere sparse per il globo e all’Europa, che certamente non ha il potere contrattuale degli Usa, potrebbe alla fine non restare altra scelta che appoggiarsi agli alleati Stati Uniti per negoziare direttamente con Washington gli approvvigionamenti. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'oggetto del contendere questa volta è la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari: il presidente USA minaccia pesanti ritorsioni e l'annullamento dell'incontro con il suo omologo cinese - X Vai su X
Cina, nuova stretta sulle chiese sotterranee Trenta cristiani arrestati nel più grande giro di vite degli ultimi decenni. Tra loro il pastore Jin Mingri, fondatore della rete Zion Church. Gli arresti fanno temere un’ampia repressione delle “chiese domestiche”, non reg - facebook.com Vai su Facebook
Stretta di Pechino sulla tecnologia per le batterie - Il governo cinese intende custodire più gelosamente che mai i segreti di produzione delle batterie per auto elettriche. Segnala quattroruote.it