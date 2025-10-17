Eccidio di Marzabotto confermato il risarcimento di 50 milioni per i famigliari delle vittime
La sentenza della Corte d’Appello. Il deputato Pd De Maria: “Pronto a iniziative parlamentari per sollecitare il governo”. I parenti delle vittime: “Non ne sappiamo nulla”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
