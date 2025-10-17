Eccellenza Il ds Sirolesi | Il Trodica punta alla promozione Non riuscirci sarebbe una sconfitta

"Ci attende una partita delicata e difficile perché il Montefano è una formazione che ha i mezzi per creare molte difficoltà a qualsiasi squadra". Mirko Sirolesi, direttore sportivo del Trodica, è proiettato sul match di domenica ma guarda anche al futuro con ottimismo. "Mi fa ben sperare – dice – la rosa importante del Trodica dove ci sono giocatori scesi di categoria perché hanno anche sposato il nostro progetto". La squadra è reduce dal successo di peso a Montecchio contro la capolista K Sport. "Una vittoria importante – osserva Sirolesi – perché potrebbe anche subentrare la paura quando giochi bene ma non hai il conforto dei risultati".

