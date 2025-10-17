EBU e FIG ginnastica rinnovano la partnership sui diritti media per il 2025-2028
L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) sono orgogliose di annunciare il rinnovo della loro esclusiva partnership sui diritti mediatici per il periodo 2025-2028, garantendo ai fan di tutta Europa la possibilità di continuare a godersi la ginnastica di livello mondiale in chiaro. Il nuovo accordo garantisce i diritti media . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
