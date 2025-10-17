Saviano anziché Mollicone provi ad affrontare Mario Soldati che in “America primo amore” affermò: “ La letteratura gialla e il cinematografo non sono l’effetto, ma la causa della delinquenza americana ”. E Theodor Adorno che in “Minima moralia” confessò: “Da ogni spettacolo cinematografico mi accorgo di tornare, per quanto mi sorvegli, più stupido e più cattivo”. Provi a difendere “Gomorra”, film e serie tv, davanti a loro, con i quali il giochetto del fascista di comodo proprio non funziona (Soldati amico di Gobetti, mai iscritto al Pnf, collaboratore dell’Avanti e dell’Unità, Adorno marxista antinazista), e davanti a René Girard che tutta la vita scrisse di desiderio mimetico e dunque del vortice infernale dell’imitazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ebbene sì, caro Saviano, il cinema produce modelli negativi