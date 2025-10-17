La SBC Joao Pedro Ratings Reload è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Battlefield 6. Acquista il nuovo capitolo dello sparattuto di Electronic Arts su Amazon approfittando di uno sconto del 14%. 79.99€ 68.90€ Acquista Ora! L’ attaccante brasiliano è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. Completando la Sfida Creazione Rosa del centroavanti, che milita nel Chelsea, potete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Joao Pedro Ratings Reload Recensione E Test In Game Con Il Meta