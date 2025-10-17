EA FC 26 SBC Joao Pedro Ratings Reload Recensione E Test In Game Con Il Meta
La SBC Joao Pedro Ratings Reload è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Battlefield 6. Acquista il nuovo capitolo dello sparattuto di Electronic Arts su Amazon approfittando di uno sconto del 14%. 79.99€ 68.90€ Acquista Ora! L’ attaccante brasiliano è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. Completando la Sfida Creazione Rosa del centroavanti, che milita nel Chelsea, potete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Cagliari, il retroscena su Joao Pedro: "Una volta era vicino al Genoa in cambio di un altro giocatore...". Ecco di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook
Joao Pedro contro Salah nella sfida clou della Premier, Chelsea-Liverpool, al centro del programma del turno europeo prima della pausa per le nazionali. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/10/03/ce-lesame-chelsea-per-un-liverpool-in-flessione_20e - X Vai su X
FC 26 SBC “Incontri Principali”: Le 4 Sfide Settimanali dei Campionati Europei! - Gli "Incontri Principali" sono stati rilasciati, offrendo l'opportunità di sbloccare ... Scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC POTM Ligue 1 (Settembre): Florian Thauvin 86 OVR – Passaggio e Finalizzazione d’Élite! - Ecco l'articolo per la SBC del Player of the Month di settembre della Ligue 1 McDonald's, Florian Thauvin. Riporta imiglioridififa.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Con l'arrivo di EA FC 26, focus sulle Squad Build Challenges: partire da quelle base fino alle più avanzate per ottenere premi migliori. Segnala msn.com