È tempo che entri nel movimento il politico del rapporto tra i sessi

Danno ancora fastidio quei «soggetti imprevisti», donne e studenti, che oltre mezzo secolo fa hanno ribaltato l’idea di cultura e di politica portando allo scoperto e mettendo in primo piano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - È tempo che entri nel movimento il politico del rapporto tra i sessi

Approfondisci con queste news

Tempo libero? Facile: rugby, rugby e ancora rugby. Giocarlo, guardarlo, studiarlo, sognarlo… quando entri nel mondo ovale non ne esci più. Vuoi scoprire anche tu questa passione? Unisciti al Grifoni Rugby Club. https://www.grifonirugbyclub.it/ #grifoni #od - facebook.com Vai su Facebook

“Brindisi entri nel tempo nuovo dell’unità e della concordia” Le parole del #SegretarioGenerale #LuigiSpinzi Lo Jonio ~ edizione del 18.09.2025 #CISL #TarantoBrindisi #Taranto #Brindisi - X Vai su X

Tempi e movimento, continua - Fattori da considerare, riguardo al movimento, sono anche la distanza e la linea di movimento del soggetto rispetto al fotografo: soggetti lontani e che si muovano in direzione del fotografo (in ... Riporta tomshw.it