È strage in Bassa Romagna auto fuori strada | nella notte morto un 30enne
San Patrizio di Conselice (Ravenna), 17 ottobre 2025 – Non accenna ad arrestarsi la scia di incidenti stradali, con esito purtroppo mortale, che vede coinvolte persone residenti nel territorio della Bassa Romagna. L’ultimo si è verificato questa notte lungo via Canalazzo nella frazione conselicese di San Patrizio, dove una Volkswagen 'Golf' con a bordo due 30enni residenti a Conselice, per cause in corso di accertamento è uscita di strada. Per una di loro non c’è stato purtroppo nulla fare, mentre l’altro è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna con un codice di massima gravità, anche se non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
