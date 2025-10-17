È stato ritrovato un cadavere in un bosco in provincia di Lecco | si indaga per risalire alla sua identità

Un cadavere è stato trovato in un bosco a Civate, comune che si trova in provincia di Lecco. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile di Lecco, che stanno cercando di risalire all'identità della persona e alle cause della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

