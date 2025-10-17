È stato ritrovato un cadavere in un bosco in provincia di Lecco | si indaga per risalire alla sua identità

Un cadavere è stato trovato in un bosco a Civate, comune che si trova in provincia di Lecco. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile di Lecco, che stanno cercando di risalire all'identità della persona e alle cause della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Civate: ritrovato un cadavere nei boschi Il corpo, non ancora identificato, è stato rinvenuto questa mattina dalla Polizia di Stato. Indagini in corso della Squadra Mobile di Lecco sotto la direzione della Procura #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Cir - facebook.com Vai su Facebook

Un sospetto pacco bomba è stato ritrovato in via Bertora, a Genova. Secondo le prime informazioni, una borsa da donna sarebbe stata abbandonata vicino alla sinagoga cittadina. Il pacco è stato poi fatto brillare dagli artificieri intervenuti sul posto. - X Vai su X

Trovato un cadavere nei boschi di Bottanuco: era lì da diversi mesi - I primi rilievi avrebbero escluso una morte violenta, ma si attende l'autopsia ... Segnala bergamonews.it

Cadavere ritrovato vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione, un mistero le varie ferite - Un cadavere è stato ritrovato oggi, giovedì 4 settembre, vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione ed è un mistero il fatto che presenti varie ferite. Riporta ilgazzettino.it

Un posto al sole: è stato ritrovato il cadavere di Assan - La polizia trova il cadavere di Assan, e Damiano si prende i complimenti meritati. ilfoglio.it scrive