È stato ritrovato il 40enne scomparso a San Donà di Piave | sta bene

Si sono concluse ufficialmente le ricerche di Leonardo Santo, il 40enne scomparso da due giorni nel Veneziano. L'uomo, nato a Pordenone e residente a Roveredo in Piano, è stato ritrovato grazie al programma messo in campo dalla prefettura.Di lui non si avevano più notizie. L'uomo ha lasciato il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it