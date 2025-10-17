È stato ritrovato il 40enne scomparso a San Donà di Piave | sta bene

Pordenonetoday.it | 17 ott 2025

Si sono concluse ufficialmente le ricerche di Leonardo Santo, il 40enne scomparso da due giorni nel Veneziano. L'uomo, nato a Pordenone e residente a Roveredo in Piano, è stato ritrovato grazie al programma messo in campo dalla prefettura.Di lui non si avevano più notizie. L'uomo ha lasciato il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

