E se il portiere del futuro l’Inter l’avesse in casa? Adomavicius alto 2 metri sta stregando tutti
Da promessa dell’ Under 16 a sorpresa in prima squadra nel giro di pochi mesi. Henrikas Adomavicius è il nome nuovo che sta incuriosendo il mondo nerazzurro. Il giovane portiere lituano, classe 2009, è stato avvistato ad Appiano Gentile durante una sessione di allenamento con la prima squadra dell’Inter di Cristian Chivu. Un segnale chiaro: il club crede fortemente nelle sue potenzialità. Con i suoi due metri di altezza, Adomavicius incarna il prototipo del portiere moderno: fisico imponente, reattività sorprendente e personalità già matura per la sua età. A soli 16 anni, il gigante baltico sta bruciando le tappe come pochi altri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
