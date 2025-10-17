E ora guardate qui Bruno Vespa il caso dopo l’intervista a Giorgia Meloni

È scoppiato un nuovo caso televisivo dopo l’ultima puntata di Porta a Porta, andata in onda il 16 ottobre su Rai 1. In apertura di trasmissione, Bruno Vespa ha voluto chiarire alcune polemiche seguite all’intervista con la premier Giorgia Meloni della settimana precedente, criticata da molti per il tono considerato troppo accomodante. Il conduttore ha sorpreso il pubblico introducendo un breve servizio di replica, una risposta alle battute che nei giorni precedenti avevano preso di mira la sua conduzione. Nella puntata di Fratelli di Crozza di venerdì scorso, il comico genovese aveva infatti dedicato un segmento proprio all’intervista di Vespa, costruendo un montaggio in cui la premier appariva in un lungo monologo mentre il giornalista restava immobile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it