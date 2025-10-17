E ora guardate qui Bruno Vespa il caso dopo l’intervista a Giorgia Meloni
È scoppiato un nuovo caso televisivo dopo l’ultima puntata di Porta a Porta, andata in onda il 16 ottobre su Rai 1. In apertura di trasmissione, Bruno Vespa ha voluto chiarire alcune polemiche seguite all’intervista con la premier Giorgia Meloni della settimana precedente, criticata da molti per il tono considerato troppo accomodante. Il conduttore ha sorpreso il pubblico introducendo un breve servizio di replica, una risposta alle battute che nei giorni precedenti avevano preso di mira la sua conduzione. Nella puntata di Fratelli di Crozza di venerdì scorso, il comico genovese aveva infatti dedicato un segmento proprio all’intervista di Vespa, costruendo un montaggio in cui la premier appariva in un lungo monologo mentre il giornalista restava immobile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Inaugurare spazi di cultura e per la comunità è sempre un'emozione incredibile! Ma ridar vita a beni identitari e storici della tua comunità... dà una carica che non si può descrivere! Se avete qualche minuto, guardate questo video dell'amico @Bruno Natale ch - facebook.com Vai su Facebook
Il Professore Bruno Siciliano non poteva non seguire il suo amato Napoli anche a Manchester Guardate come si scatena insieme ai tifosi per le strade della città #SSCNapoli #CityNapoli #ChampionsLeague - X Vai su X
Massimo Lovati fa perdere la pazienza a Bruno Vespa (VIDEO) - Massimo Lovati sempre più personaggio televisivo fa infuriare anche Bruno Vespa definendo Porta a Porta un programma di intrattenimento ... Scrive ultimenotizieflash.com
Caso Garlasco, scintille a Porta a Porta: Bruno Vespa si scontra con l’avvocato Massimo Lovati - Il conduttore si infuria dopo che il legale definisce il programma “di intrattenimento”. Lo riporta quilink.it
“Bruno Vespa infame”: scoppia il caso nella sede Rai - Nella sede Rai di via Teulada è comparsa una scritta offensiva contro il giornalista, proprio mentre prosegue il dibattito acceso ... Si legge su donnaglamour.it