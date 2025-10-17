E ora guardate qui Bruno Vespa e Giorgia Meloni esplode il caso dopo le polemiche

Un nuovo caso televisivo scuote il piccolo schermo italiano. Dopo l’ultima puntata di Porta a Porta, andata in onda il 16 ottobre su Rai 1, Bruno Vespa è tornato al centro dell’attenzione per la sua intervista a Giorgia Meloni. L’incontro con la premier, giudicato da molti troppo accomodante, ha acceso le polemiche e spinto il conduttore a replicare in diretta con un servizio “di risposta”. In apertura di trasmissione, Vespa ha voluto chiarire le accuse di eccessiva mitezza, introducendo un breve filmato che, nelle sue intenzioni, doveva dimostrare come l’intervista contenesse anche domande scomode. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

