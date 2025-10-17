È morto Scomparso da giorni la terribile notizia su Fabio | dove è stato trovato
Dopo tre giorni di angoscia e ricerche senza sosta, è stato ritrovato senza vita Fabio, il pizzaiolo 45enne originario di Amorosi, in provincia di Benevento, scomparso da Ravello lo scorso 14 ottobre. La notizia, arrivata nella mattinata di oggi, ha scosso profondamente la comunità locale e i colleghi che in questi giorni avevano sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso. Il corpo di Celella è stato rinvenuto nei pressi dell’auditorium del comune della Divina Costiera, in una zona secondaria adiacente a una scala di emergenza priva di sbocchi. Lì, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto o si sarebbe accasciato improvvisamente, ma al momento ogni ipotesi resta aperta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
